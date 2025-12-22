В районе Башкирии приступили к замене аварийного участка теплотрассы

В Белорецке начались работы по замене участка теплотрассы на улице Кирова, где ранее произошла крупная коммунальная авария. Об этом сообщил глава Белорецкого района Азат Хакимов.
Напомним, авария в городе произошла 9 декабря. В результате более 70 жилых домов и социальных объектов в двух микрорайонах остались без отопления и горячей воды. Аварийные службы начали ликвидацию последствий с 3 часов ночи. Для координации работ был создан оперативный штаб под руководством вице-премьера правительства Рустема Газизова.
Видео: Азат Хакимов, ТГ.