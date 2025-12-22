В районе Башкирии приступили к замене аварийного участка теплотрассы

В Белорецке начались работы по замене участка теплотрассы на улице Кирова, где ранее произошла крупная коммунальная авария. Об этом сообщил глава Белорецкого района Азат Хакимов.

Фото №1 - В районе Башкирии приступили к замене аварийного участка теплотрассы

Сейчас я нахожусь на месте ремонтных работ, бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу тепла в микрорайоны.

Азат Хакимов, глава администрации Белорецкого района

Напомним, авария в городе произошла 9 декабря. В результате более 70 жилых домов и социальных объектов в двух микрорайонах остались без отопления и горячей воды. Аварийные службы начали ликвидацию последствий с 3 часов ночи. Для координации работ был создан оперативный штаб под руководством вице-премьера правительства Рустема Газизова.

Видео: Азат Хакимов, ТГ.

Волна
БАШКОРТТАР-БСТ