В Уфе прошла благотворительная акция «Ищу человека»

Её приурочили к Международному дню защиты бездомных животных. Впервые мероприятие прошло в Ленинском районе в парке «Волна». Жители могли познакомиться с собаками из уфимских приютов, получить консультацию специалистов городской ветеринарной станции, провакцинировать и чипировать питомца. И некоторым четвероногим сегодня даже повезло обрести хозяев.

Здесь и самые маленькие уже с большими сердцами. Ещё в первый час акции неравнодушные люди собрали десятки килограммов корма для четвероногих. Нашлись и те, кто решил действовать не в одиночку и вдохновил на это своих знакомых и друзей, закупившись по-крупному.

Десятки четвероногих, которые тоже способны на такую преданность. Вот только не нашли того, кому могут подарить свою любовь. Поэтому даже несколько минут ласки и небывалого внимания к своей бездомной персоне им уже за радость. А главных звёзд дня было сложно разглядеть из-за спин желающих их погладить. Четвероногие малыши сегодня согрели сотни сердец. И кому-то даже улыбнулась удача.

Помощью собакам и кошкам в Уфе занимаются различные некоммерческие организации. По большому счёту, это простые жители-энтузиасты, которые очень любят животных и не могут оставить их в беде. Всё это большая сложная работа, которой они посвящают всё своё свободное время, постоянно думая, где взять деньги на лечение, как накормить, кому пристроить. И у некоторых организаций помощи животным число четвероногих доходит до трёхсот. Поэтому им так важна поддержка. Можете позвонить по номеру 8-987-627-66-30 АНО «Новая жизнь» и предложить свою помощь.