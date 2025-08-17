Жителям Башкирии пообещали теплые дни на предстоящей неделе

Согласно прогнозу Башгидромета, сегодня, 17 августа, по северу республики пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура воздуха днем составит от +19 до +24°С.

В понедельник, 18 августа, в некоторых районах также прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер сменится на юго-западный, умеренный. Ночью температура будет колебаться от +10 до +15°С , а днем поднимется до +22 до +27°С.