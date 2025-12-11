Жителя Башкирии осудили на два года за нападение на участкового

В Мишкинском районе суд вынес приговор местному жителю, который пытался напасть на участкового полиции. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным ведомства, инцидент произошел в июле 2025 года в селе Мишкино. Участковый прибыл в дом по улице Зеленой для разбора конфликта между бывшими супругами. Во время выяснения обстоятельств подсудимый схватил массивный дубовый элемент декора и попытался нанести им удары полицейскому по голове и жизненно важным органам.

Сотрудник полиции смог своевременно среагировать и применить специальные средства.