В Башкирии водитель прицепил кресло к машине и катал пассажира

Сотрудники Госавтоинспекции Бирского района привлекли к ответственности водителя, который прокатил пассажира на крыше своего автомобиля.
Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, в ходе мониторинга соцсетей инспекторы обнаружили видео, на котором видно, как водитель «ВАЗ-2111» с ветерком возит молодого человека, устроившегося в мягком кресле, закрепленном на крыше автомобиля, по парку, подвергая его жизнь опасности.
В связи с инцидентом сотрудники ГАИ начали проверку. Личность водителя установлена.
Автолюбителя привлекли к административной ответственности за перевозку людей вне кабины транспортного средства и за движение по пешеходной дорожке.
Видео: Владимир Севастьянов, ТГ.