В Башкирии водитель прицепил кресло к машине и катал пассажира

Сотрудники Госавтоинспекции Бирского района привлекли к ответственности водителя, который прокатил пассажира на крыше своего автомобиля.

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, в ходе мониторинга соцсетей инспекторы обнаружили видео, на котором видно, как водитель «ВАЗ-2111» с ветерком возит молодого человека, устроившегося в мягком кресле, закрепленном на крыше автомобиля, по парку, подвергая его жизнь опасности.