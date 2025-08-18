В районе Башкирии потушили возгорание сухой травы

За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не зарегистрировано. Однако было ликвидировано одно загорание сухой травы в Краснокамском районе.

С начала 2025 года в регионе зафиксировано 13 лесных пожаров, охвативших площадь более 27 гектаров, а также 316 случаев возгорания сухой растительности, которые затронули свыше 1200 гектаров.

Напомним, что на территории Башкирии продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры в не предназначенных для этого местах, сжигать мусор, траву и листву, выжигать сухую растительность на землях сельскохозяйственного назначения. Нарушителям грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.