В Уфе пенсионер попал в реанимацию после возгорания одежды

В столице Башкирии произошел пожар, в результате которого в тяжелом состоянии оказался пожилой мужчина. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Фото №1 - В Уфе пенсионер попал в реанимацию после возгорания одежды

По данным ведомства, 78-летний житель Уфы получил термические ожоги I, II и III степени из-за возгорания одежды. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Как уточнил дознаватель МЧС, предварительной причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Обстоятельства случившегося выясняются.

