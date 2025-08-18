В Уфе курсант автошколы пострадал в ДТП с пьяным водителем

Накануне утром в Уфе на проспекте Дружбы Народов произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 69-летний водитель за рулем «Datsun», двигаясь в сторону улицы Ахметова, совершил столкновение с остановившимся автомобилем «Hyundai Solaris» под управлением 17-летнего курсанта одной из уфимских автошкол, не имеющий водительских прав.

В результате аварии несовершеннолетний водитель с травмой головы был госпитализирован.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель «Datsun» находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,487 мг/л в выдыхаемом воздухе. В отношении него составлен административный протокол.