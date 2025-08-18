В Башдрамтеатре стартует новый сезон

Коллектив Башдрамтеатра вышел из отпуска, чтобы начать 106-й сезон. Официальный старт будет дан в октябре, но постановки уже идут. Планы на новый год большие, отметил руководитель театра.

В сентябре запланировано участие в 16-м международном фестивале «Александринский», который пройдет в Санкт-Петербурге. Артисты представят спектакли «Бурёнушка» и «Дядя Ваня». В ноябре труппа отправится на очередные обменные гастроли в город Казань. А ко дню рождения народного поэта Мустая Карима театр представит постановку «В ночь лунного затмения». Режиссер спектакля – Айрат Абушахманов.