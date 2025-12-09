В Уфе стартует масштабная проверка водителей автобусов

С 9 по 12 декабря в столице Башкирии пройдет профилактическая операция «Автобус». Ее цель — повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить аварийность на дорогах.

Как сообщили в уфимской Госавтоинспекции, инспекторы будут тщательно проверять документы водителей общественного транспорта. Под особым контролем окажутся водительские удостоверения, полисы ОСАГО, диагностические карты техосмотра и путевые листы.

К рейдам помимо ГАИ подключатся представители налоговой службы и судебные приставы. Их задача — выявлять водителей и транспортные компании, имеющие неоплаченные задолженности по штрафам, налогам или иным исполнительным производствам.

Операция «Автобус» направлена на комплексное выявление и пресечение нарушений, которые могут угрожать безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.