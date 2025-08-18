В Башкирии открылась новая врачебная амбулатория

Там оказывают помощь взрослым пациентам и детям. Предусмотрены два входа. Есть кабинеты фельдшеров, процедурные и помещение, в котором принимает стоматолог.

Медицинскую помощь в амбулатории смогут получать более пяти тысяч человек, причем жители не только Зиргана, но и десяти ближайших деревень. Специалисты могут связаться с коллегами из Мелеуза и Уфы для консультаций по экстренным вопросам, которые касаются госпитализации и лечения пациентов.