Житель Башкирии устроил дебош на железнодорожном вокзале

В Белебеевском районе 49-летний мужчина был привлечён к административной ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Инцидент произошёл 15 августа на территории железнодорожного вокзала в селе Аксаково.

По данным Объединенной пресс-службы судов республики, мужчина вёл себя агрессивно, хватал различные предметы и угрожал повредить имущество вокзала. На замечания полицейских не реагировал, отказывался сесть в служебный автомобиль. Кроме того, он пытался скрыться с места происшествия.