В Башкирии прошел фестиваль гармонистов

На сцене собрались гармонисты и баянисты из девяти районов Башкортостана. Возраст участников показал, что любовь к народной музыке не знает границ: самому юному исполнителю Камилу Газизову из Уфы всего 13 лет, а самому старшему, Тимергазиму Усманову из села Кармаскалы, 86. Фестиваль объединил поколения и напомнил зрителям о богатстве традиционной культуры.