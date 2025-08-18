Из Башкирии в зону СВО отправили 158-й гумконвой

В зону СВО по поручению главы республики был направлен 158-й гуманитарный конвой. Он предназначен для бойцов полка «Башкортостан» и батальона Шаймуратова. Фуры увезли на передовую бронированные «Уралы». Они защищены сталью, спасающей от обстрелов. Техника уже показала себя хорошо за ленточкой.