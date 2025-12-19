Из Башкирии в зону СВО направили 168-й гумконвой

168-й по счёту гуманитарный конвой направился из республики в зону проведения СВО. Это адресная помощь военнослужащим из Башкортостана. В состав груза вошли семь автомобилей, в том числе два бронированных «Урала». Также на фронт отправили пиломатериалы, автозапчасти, инструменты и продукты питания.