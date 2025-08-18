В Башкирии продолжается расследование крупного мошенничества с турпутевками

Остались без отдыха и денег. Более двадцати жителей республики считают себя пострадавшими от действий турагента. Люди через своих знакомых обратились к ней, чтобы приобрести путёвки по выгодной цене. Оформили договоры, оплатили наличными средствами, однако поездки почему-то отменялись. Менеджер кормила обещаниями своих клиентов. В дальнейшем и вовсе перестала им отвечать. По некоторым данным, сумма ущерба составила свыше 3 млн рублей. Граждане обратились в полицию, однако никаких действий в отношении турагента не последовало.
Мечтам о тёплом море, уютном отеле и отдыхе на пляже для семьи Галиевых не суждено было сбыться. Они планировали посетить Турцию. За путёвку отдали 160 тысяч рублей, которую приобрели через турагента, некую Регину. Её порекомендовали знакомые Галиевых. Заплатив наличными, Артём и Алия не получили ни ваучеров, ни билетов. Попытка вернуть деньги тоже не увенчалась успехом.
Аналогичная история произошла у Айгизы Салаватовой. Вместе с подругой она планировала поездку в Дубай на неделю. К турагенту обратилась по рекомендации родственников. Ничто не предвещало беды, кроме одной... Отмены вылета и просьбы переноса.
Всего более двадцати жителей республики считают себя пострадавшими от действий женщины-турагента. Граждане лишились свыше 3,5 млн рублей. Многие пытались через суд вернуть деньги. Кому-то удалось, а кому-то нет.
Обладатели турпутёвок обратились в полицию.
Люди предполагают, что женщина работает не одна. В договорах фигурируют имена и фамилии других лиц. Причем у некоторых документы составлены с ошибками.
Связались с туристическим агентом. В разговоре она отметила, что свои обязательства перед клиентами она выполняет. Эксперты напоминают, прежде чем подписывать документы о поездке на отдых, нужно понимать, какая компания будет выполнять услуги по перелету, трансферу и проживанию в гостинице. А еще должны быть прописаны от и до все условия.
Клиенты могут добиться успеха только в том случае, говорят эксперты, если следствие докажет незаконность получения денежных средств турагентом — умышленно и с целью личного обогащения.
Между тем эксперты советуют клиентам изучать в интернете подробную информацию о туркомпаниях и агентах. Существуют ли они на самом деле, и знать их рейтинг. А пока юристы рекомендуют людям в данной истории обратиться напрямую к руководителю следственного комитета России.