В Башкирии продолжается расследование крупного мошенничества с турпутевками

Остались без отдыха и денег. Более двадцати жителей республики считают себя пострадавшими от действий турагента. Люди через своих знакомых обратились к ней, чтобы приобрести путёвки по выгодной цене. Оформили договоры, оплатили наличными средствами, однако поездки почему-то отменялись. Менеджер кормила обещаниями своих клиентов. В дальнейшем и вовсе перестала им отвечать. По некоторым данным, сумма ущерба составила свыше 3 млн рублей. Граждане обратились в полицию, однако никаких действий в отношении турагента не последовало.

Мечтам о тёплом море, уютном отеле и отдыхе на пляже для семьи Галиевых не суждено было сбыться. Они планировали посетить Турцию. За путёвку отдали 160 тысяч рублей, которую приобрели через турагента, некую Регину. Её порекомендовали знакомые Галиевых. Заплатив наличными, Артём и Алия не получили ни ваучеров, ни билетов. Попытка вернуть деньги тоже не увенчалась успехом.

Каждый раз говорила, что я на связи. Она с супругой тоже переписывалась, голосовые сообщения отправляла, типа «Алия, я на связи, никуда не пропадай». Вот скоро будут деньги, скоро будут деньги. А денег как не было, так и нет. Артём Галиев

Аналогичная история произошла у Айгизы Салаватовой. Вместе с подругой она планировала поездку в Дубай на неделю. К турагенту обратилась по рекомендации родственников. Ничто не предвещало беды, кроме одной... Отмены вылета и просьбы переноса.

Давайте перебронируем на другую неделю, на другой месяц, но так как отпуск редко можно когда взять в принципе, поэтому мы отказались. Мы написали заявление на возврат денежных средств вообще на левую компанию. Мы позвонили в эту компанию. Они сказали, что мы отношение к Регине никакого не имеем, далее я позвонила Регине, но она просто начала игнорить. Айгиза Салаватова

Всего более двадцати жителей республики считают себя пострадавшими от действий женщины-турагента. Граждане лишились свыше 3,5 млн рублей. Многие пытались через суд вернуть деньги. Кому-то удалось, а кому-то нет.

Многие люди подавали в суд, они выиграли этот суд, но от неё никакого ответа, она дала там людям по 5 тысяч рублей, и на этом полностью тишина. Она дальше продолжает свою деятельность, мы просто писали через одного человека, она также предложила свои путёвки, даты, туры, но человек дальше продолжает заниматься этой деятельностью.

Обладатели турпутёвок обратились в полицию.

Всей группой обращались, до сих пор никакого ответа, ни привета, что там. Ведь это мошеннические действия явно. И она продолжает этим заниматься, и ещё пострадавших будет намного больше. Дело уже идёт больше года, больше полутора лет. Евгений Горячев

Люди предполагают, что женщина работает не одна. В договорах фигурируют имена и фамилии других лиц. Причем у некоторых документы составлены с ошибками.

Связались с туристическим агентом. В разговоре она отметила, что свои обязательства перед клиентами она выполняет. Эксперты напоминают, прежде чем подписывать документы о поездке на отдых, нужно понимать, какая компания будет выполнять услуги по перелету, трансферу и проживанию в гостинице. А еще должны быть прописаны от и до все условия.

По моему мнению, женщина, которая привлекла их всех в эту схему, когда в договоре нет туроператора и фактически никакой путевки никуда нет, а денежные средства она взяла, именно она должна быть привлечена к уголовной ответственности. Скорее всего, это мошенничество. Ирина Антонова-Нешина, юрист

Клиенты могут добиться успеха только в том случае, говорят эксперты, если следствие докажет незаконность получения денежных средств турагентом — умышленно и с целью личного обогащения.