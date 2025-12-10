В Уфе наградили водительницу такси, предотвратившую мошенничество

В Уфе наградили таксистку из Салавата, которая предотвратила мошенничество. Елена получила заказ доставить посылку в Челябинск. Пожилая женщина якобы передавала вещи внуку в зону спецоперации.

Пенсионерка терялась при разговоре и путалась в своих же словах. Тогда Елена заметила что-то неладное. Как оказалось, женщина перевозила в подушке крупную сумму денег. Таксистка обратилась в полицию, где был подтвержден акт мошенничества.