Бастрыкин поручил доложить о расследовании отравления в лагере в Башкирии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств госпитализации отдыхающих детского лагеря в Республике Башкортостан.
Напомним, 17 августа из оздоровительного лагеря, расположенного в Стерлибашевском районе, в медицинское учреждение доставлены несколько человек, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления.
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы пищевой продукции и сырья на анализы. Также организован забор биоматериала у детей и сотрудников лагеря. По последней информации ведомства, выявлен норовирус у работника пищеблока. Возбуждено уголовное дело.