В Уфе не стало ветерана башкирского хоккея Константина Полозова

Не стало воспитанника хоккейной школы «Салават Юлаев», трижды бронзового призера чемпионата, мастера спорта СССР Константина Полозова. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет после продолжительной болезни.

В составе башкирского клуба талантливый нападающий провел 15 сезонов. По окончании карьеры игрока работал с молодежкой «Толпара». Позже возглавил «Батыр» из Нефтекамска, выступающий в МХЛ-Б, и выигрывал с командой серебро и бронзу. В 2015 году был назначен главным тренером «Тороса» и по итогу сезона вместе с коллективом завоевал чемпионский титул.