В Башкирии идет капремонт горбольницы Салавата

В городской больнице Салавата идет капитальный ремонт. С ходом работ ознакомился первый замминистра здравоохранения региона Роберт Иштуков.

Идет обновление психиатрического отделения. В прошлом году заменили внутренние системы водоснабжения и канализации, установили новые освещение и силовое оборудование. Сейчас продолжаются отделочные работы, прокладка электрики и установка освещения.