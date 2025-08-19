В Башкирии идет капремонт горбольницы Салавата

В городской больнице Салавата идет капитальный ремонт. С ходом работ ознакомился первый замминистра здравоохранения региона Роберт Иштуков.
Идет обновление психиатрического отделения. В прошлом году заменили внутренние системы водоснабжения и канализации, установили новые освещение и силовое оборудование. Сейчас продолжаются отделочные работы, прокладка электрики и установка освещения.
Также рассматривается возможность переноса женской консультации. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» запланирован ремонт поликлиники №2.