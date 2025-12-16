В Башкирии капремонт провели в более чем 8,5 тыс. домов

В Башкортостане капитальный ремонт за последние 12 лет провели в более чем 8,5 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщили на заседании регионального правительства под председательством премьер-министра Андрея Назарова.
Программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется с 2014 года. За это время выборочный капитальный ремонт провели в половине домов, включённых в республиканскую программу.
Основной источник финансирования работ – взносы собственников. При этом с начала реализации программы из регионального бюджета было дополнительно выделено свыше четырёх млрд рублей. Эти средства направлены на замену лифтов, отработавших свой срок, и ремонт крыш. Жилищные условия за это время улучшили более 1,5 млн человек.