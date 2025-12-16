В Башкирии капремонт провели в более чем 8,5 тыс. домов

В Башкортостане капитальный ремонт за последние 12 лет провели в более чем 8,5 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщили на заседании регионального правительства под председательством премьер-министра Андрея Назарова.

Программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется с 2014 года. За это время выборочный капитальный ремонт провели в половине домов, включённых в республиканскую программу.