В Уфе прошел тренировочный забег Die Hard

Забег вне зависимости от времени года, погодных условий и других обстоятельств. Тренировка длиной в полумарафон, или Die Hard, в Уфе. В столице республики на Набережной собрались более 400 любителей здорового образа жизни, чтобы победить в третьем раунде соревнований.
Любители и профессионалы собрались вместе и стартовали, чтобы выиграть третий раунд в онлайн-соревновании с Ташкентом и стать победителями престижного турнира по бегу. Die Hard – это длительные пробежки в быстром темпе. Бегуны собираются вместе и превращают тренировку в соревновательный полумарафон.
Сотни участников в семи городах проводят так каждое воскресенье. Соревнуются бегуны из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Астаны, Алматы и Ташкента. Лига Die Hard проходит до трех побед. В зачет идут преодоленные километры, темп, в котором бегут спортсмены, число стартующих и регулярность посещения тренировок.
На этот раз в Уфе собрались 450 спортсменов. Это профессионалы и любители. Среди них легкоатлеты, триатлонисты, пловцы и лыжники. В мероприятии принимают участие бегуны любого уровня. Их задача – бежать в группе в определенном темпе 20 километров. Помогает в этом пейсер.
Результаты выступления этого забега станут известны позже. Организаторам соревнований предстоит рассчитать заработанный коэффициент и выставить баллы по итогам полумарафона спортсменам из нескольких городов.