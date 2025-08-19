В Уфе прошел тренировочный забег Die Hard

Забег вне зависимости от времени года, погодных условий и других обстоятельств. Тренировка длиной в полумарафон, или Die Hard, в Уфе. В столице республики на Набережной собрались более 400 любителей здорового образа жизни, чтобы победить в третьем раунде соревнований.

Любители и профессионалы собрались вместе и стартовали, чтобы выиграть третий раунд в онлайн-соревновании с Ташкентом и стать победителями престижного турнира по бегу. Die Hard – это длительные пробежки в быстром темпе. Бегуны собираются вместе и превращают тренировку в соревновательный полумарафон.

Мы стараемся приходить и пробегать свои 20 км и в течение недели приходить на тренировки, потому что вот так сразу, с дивана дистанцию сложно пробежать. А так все для здоровья. Алексей Иванов, тренер по легкой атлетике высшей категории, мастер спорта России

Сотни участников в семи городах проводят так каждое воскресенье. Соревнуются бегуны из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Астаны, Алматы и Ташкента. Лига Die Hard проходит до трех побед. В зачет идут преодоленные километры, темп, в котором бегут спортсмены, число стартующих и регулярность посещения тренировок.

Сначала была Казань, и мы выиграли 3:0, потом был Санкт-Петербург, тоже выиграли 3:0. И сейчас с Ташкентом разница была в 6 баллов во втором раунде, и мы ведем 2:0. Руст Гарифуллин, лидер движения «Die Hard Running» в Уфе

Если давно бегаешь, то это не кажется чем-то сложным. Чувствуешь себя хорошо. Екатерина Прокофьева, участница забега

На этот раз в Уфе собрались 450 спортсменов. Это профессионалы и любители. Среди них легкоатлеты, триатлонисты, пловцы и лыжники. В мероприятии принимают участие бегуны любого уровня. Их задача – бежать в группе в определенном темпе 20 километров. Помогает в этом пейсер.

Наш финальный матч привел к тому, что все беговые сообщества сплотились, поддерживаем друг друга. Фарис Мингулов, участник забега

Если муж бегает 5 лет, то я всего год. И раньше мне казалось, что 5 км – это большая дистанция. Сейчас постепенно наращивается объем, и, приходя сюда, ты потихоньку начинаешь увеличивать свою дистанцию. Ляйсан Мингулова, участница забега