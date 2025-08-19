В Уфе прошел тренировочный забег Die Hard

Забег вне зависимости от времени года, погодных условий и других обстоятельств. Тренировка длиной в полумарафон, или Die Hard, в Уфе. В столице республики на Набережной собрались более 400 любителей здорового образа жизни, чтобы победить в третьем раунде соревнований.

Любители и профессионалы собрались вместе и стартовали, чтобы выиграть третий раунд в онлайн-соревновании с Ташкентом и стать победителями престижного турнира по бегу. Die Hard – это длительные пробежки в быстром темпе. Бегуны собираются вместе и превращают тренировку в соревновательный полумарафон.

Мы стараемся приходить и пробегать свои 20 км и в течение недели приходить на тренировки, потому что вот так сразу, с дивана дистанцию сложно пробежать. А так все для здоровья.

Алексей Иванов, тренер по легкой атлетике высшей категории, мастер спорта России

Сотни участников в семи городах проводят так каждое воскресенье. Соревнуются бегуны из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Астаны, Алматы и Ташкента. Лига Die Hard проходит до трех побед. В зачет идут преодоленные километры, темп, в котором бегут спортсмены, число стартующих и регулярность посещения тренировок.

Сначала была Казань, и мы выиграли 3:0, потом был Санкт-Петербург, тоже выиграли 3:0. И сейчас с Ташкентом разница была в 6 баллов во втором раунде, и мы ведем 2:0.

Руст Гарифуллин, лидер движения «Die Hard Running» в Уфе
Фото №1 - В Уфе прошел тренировочный забег Die Hard

Если давно бегаешь, то это не кажется чем-то сложным. Чувствуешь себя хорошо.

Екатерина Прокофьева, участница забега

На этот раз в Уфе собрались 450 спортсменов. Это профессионалы и любители. Среди них легкоатлеты, триатлонисты, пловцы и лыжники. В мероприятии принимают участие бегуны любого уровня. Их задача – бежать в группе в определенном темпе 20 километров. Помогает в этом пейсер.

Наш финальный матч привел к тому, что все беговые сообщества сплотились, поддерживаем друг друга.

Фарис Мингулов, участник забега

Если муж бегает 5 лет, то я всего год. И раньше мне казалось, что 5 км – это большая дистанция. Сейчас постепенно наращивается объем, и, приходя сюда, ты потихоньку начинаешь увеличивать свою дистанцию.

Ляйсан Мингулова, участница забега

Результаты выступления этого забега станут известны позже. Организаторам соревнований предстоит рассчитать заработанный коэффициент и выставить баллы по итогам полумарафона спортсменам из нескольких городов.

