В России можно снять квартиру без риелторов через Госуслуги

Снять или сдать жильё теперь можно без помощи риелторов. Минцифры запустило функцию заключения договоров аренды через портал Госуслуги. Документы заполняются онлайн, сделка подтверждается там же, личная встреча не нужна.

Как отмечают в ведомстве, это безопасно. Стороны авторизуются через Госуслуги: все документы верифицированы, право собственности на недвижимость подтверждено – можно быть уверенным, что в сделке участвуют реальные люди.