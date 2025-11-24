В России хотят запретить вести курсы блогерам без профильного образования

В России планируют запретить блогерам без профильного образования проводить консультации и обучающие курсы. Ранее подобные нововведения были реализованы в Китае. В нашей стране законопроект может вступить в силу в ближайшие полтора года. Причина таких изменений – рост пострадавших от специалистов-самоучек. Они проводят психологические сессии, оказывают юридические и даже медицинские услуги, зачастую не имея за плечами даже среднего специального образования.

Современный мир без преувеличения можно назвать эпохой интернета. Глобальная сеть повлияла на многие сферы жизни. Чтобы что-то узнать сегодня, необязательно читать энциклопедию, а за покупками не нужно даже выходить из дома. То же самое с различными услугами и обучающими курсами.

Найти юриста, косметолога или психолога на просторах интернета – не проблема. Социальные сети буквально кишат «профессионалами» в той или иной области. И, казалось бы, познавательные видео, прекрасные отзывы и сплошь положительные комментарии. Но насколько они правдивы? И есть ли у такого блогера-«эксперта» хотя бы среднее образование? Зачастую оказывается, что нет.

На прошлой неделе был взят под стражу известный в республике правозащитник Дмитрий Черкасов. В известных социальных сетях у мужчины более 12 тысяч подписчиков. Сейчас он обвиняется в мошенничестве и фальсификации документов. По версии следствия, с января по апрель 2025 года Дмитрий обманул как минимум четырех человек, заплативших за юридические услуги 380 тысяч рублей. Однако обещанные услуги предоставлены так и не были, ведь правозащитник даже не имел высшего юридического образования.

Как утверждают эксперты, прежде чем прибегать к услугам любого специалиста, очень важно убедиться в его квалификации. Ведь нанести вред можно не только физически, но и ментально. А потому даже психолога следует выбирать очень тщательно. И не вестись на очередного блогера.

Наша бывшая коллега Жанна Антонова сегодня тоже известный блогер. Или, как она сама себя называет, психолог с комплексным подходом. Жанна уверена: за свои слова необходимо нести ответственность. И вещать на широкую публику без соответствующего образования просто недопустимо.

В России планируют ужесточить правила для блогеров без профильного образования. Им хотят запретить вести консультации и обучающие курсы. В октябре этого года соответствующий закон уже начал действовать в Китае. Всех, чей блог связан с медициной, образованием, правом и финансами, он обязывает перед публикацией контента подтверждать свою квалификацию или каждый раз ссылаться на те или иные источники.