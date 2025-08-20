«Салават Юлаев» и «Автомобилист» провели второй предсезонный матч

ХК «Салават Юлаев» и «Автомобилист» провели второй товарищеский матч на предсезонке. На этот раз наставники решили проверить в игре не только молодежь, но и своих лидеров и звезд.

У «Салавата» вышли Дин Стюарт и Джек Родуолд. У соперника в первом звене в нападении играли Стефан Да Коста и новичок Рид Буше. Кстати, именно он и поучаствовал во всех трех шайбах в ворота юлаевцев, набрав в матче по очкам 2+1.