«Салават Юлаев» уступил ЦСКА на своем льду

ХК «Салават Юлаев» второй раз за неделю сыграл против ЦСКА из Москвы. Но если на выезде уфимцам удалось победить соперника по буллитам, то дома хозяева льда уступили в основное время.
Главным событием противостояния стала первая дуэль вратарей Семёна Вязового и Александра Самонова, ещё недавно защищавшего цвета «Салавата». Юлаевцы вышли на матч тем же составом, что и на «зеленое дерби».
Первый период остался безголевым. Счет в матче открыл Николай Коваленко в середине встречи. Он доработал момент перед воротами Вязового. В начале третьего периода Максим Кузнецов сравнял счет, но позже гости отличились еще дважды. 3:1 – победа ЦСКА. Так команды завершили первую часть регулярного чемпионата и уходят на недельный перерыв.