Пловчиха из Башкирии завоевала 5 медалей на чемпионате мира

Яна Терегулова из Башкортостана завоевала пять медалей на чемпионате мира по плаванию в категории «Мастерс». Она блестяще выступила на соревнованиях в Сингапуре. Яна победила в эстафете вольным стилем и 4 по 50 метров комплексным плаванием. У нее серебро на дистанции 50 метров брассом.

И еще две бронзовые награды спортсменка заработала в смешанной эстафете вольным стилем и на дистанции 100 м брассом. Сразу по приезде домой Яна Терегулова посетила центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина, где встретилась с юными гимнастками, бадминтонистами и пловцами. Она пообщалась с ребятами и показала медали с чемпионата мира.