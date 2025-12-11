Юные хоккеисты из Башкирии завоевали золото на турнире «Золотая шайба»

Юные хоккеисты из Башкортостана стали победителями всероссийских соревнований. Воспитанники «Школы Азаматова» не старше 11 лет впервые завоевали золото на турнире «Золотая шайба» в формате 3 на 3. Игры прошли на ледовых площадках городов Салават и Ишимбай.

Амиру Мухамадиеву 11 лет, шесть из них он посвятил хоккею. Любовь к спорту привил брат, теперь мальчики вместе играют в команде «Школа Азаматова». Юные хоккеисты завоевали уже множество трофеев. Теперь пополнили копилку и золотом со всероссийских соревнований «Золотая шайба 3х3».

Турнир приняли города Салават и Ишимбай. Там собрались 32 команды из 11 регионов страны. Воспитанники «Школы Азаматова» не старше 11 лет одержали четыре победы на групповой стадии и оказались сильнее соперников в плей-офф.

Успех пришёл не сразу. В апреле текущего года ребята уже играли на турнире, но заняли только четвертое место. Чтобы улучшить результат, пришлось перестроить тренировочный процесс. Занятия на льду проходят практически ежедневно.