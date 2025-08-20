В России с 2026 года станет доступен цифровой рубль

Плюсы для граждан — в принципе, они очевидны, потому что человек в своей практике не заметит разницы между тем и другим. Надо будет определить тот банк, с которым вы работаете, если у него уже есть эта цифровая платформа, то есть также с электронного кошелька или с налички переводите эти деньги, и у вас есть цифровые рубли — они абсолютно идентичны наличным, электронным или безналичным деньгам, то есть здесь нет никакой разницы по стоимости.

Дмитрий Рудзит, исполнительный директор ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан