В России с 2026 года станет доступен цифровой рубль

С первого сентября следующего года у россиян появится возможность расплачиваться цифровым рублём. Соответствующий федеральный закон приняли в прошлом месяце. Это будет третьей разновидностью действующей национальной валюты наравне с наличными и электронными деньгами.
Первыми пользователями станут системно значимые банки, а также крупные компании из числа их клиентов. В дальнейшем к ним присоединятся другие кредитные организации и предприятия.
Граждане будут сами решать, использовать новую форму национальной валюты или продолжать платить привычным способом. Открыть цифровой кошелек сможет только сам человек. Желающие смогут делать переводы, оплачивать покупки, совершать другие операции. Все они будут бесплатными для граждан.Наталья Терехова, эксперт отдела платёжных систем и расчётов Национального банка Республики Башкортостан
Эксперты отмечают, что человек сможет переводить деньги из одной формы в другую и наоборот из расчета один к одному. Плюсы для бизнеса — снижение издержек, оперативность перечисления денежных средств.
Плюсы для граждан — в принципе, они очевидны, потому что человек в своей практике не заметит разницы между тем и другим. Надо будет определить тот банк, с которым вы работаете, если у него уже есть эта цифровая платформа, то есть также с электронного кошелька или с налички переводите эти деньги, и у вас есть цифровые рубли — они абсолютно идентичны наличным, электронным или безналичным деньгам, то есть здесь нет никакой разницы по стоимости.Дмитрий Рудзит, исполнительный директор ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан