Повышение МРОТ и индексация пенсий: что изменится для россиян в 2026 году

Рост минимального размера оплаты труда, круглогодичный призыв срочников и индексация пенсий. В предстоящем году россиян ждет ряд важных изменений, которые коснутся как социальной сферы, так и деловой жизни. О ключевых нововведениях – в нашем обзоре.

Повышение МРОТ

В наступающем году МРОТ возрастет до 27 тысяч рублей. В соответствии с бюджетом, прожиточный минимум в следующем году составит почти 19 тысяч. Проиндексируют ряд соцвыплат и пособий. Продолжится реализация программ по развитию системы образования и здравоохранения. На меры по улучшению демографической ситуации в ближайшие годы выделят свыше 10 трлн рублей.

Больничные для самозанятых

С 1 сентября самозанятые смогут оформлять больничные листы. Участие в эксперименте добровольное. Можно будет подать заявление и самостоятельно выбрать страховую сумму – 35 или 50 тысяч рублей, от которой будет зависеть размер ежемесячного взноса. Право на пособие возникнет после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Изменить решение можно будет раз в год.

Круглогодичный призыв

Призыв на срочную службу будет возможен в течение всего календарного года. Это прохождение медицинского освидетельствования, профессионального, психологического отбора и проведение заседания призывной комиссии. Фактическая отправка будет осуществляться также дважды в год. Также дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре.

Расширение признаков мошенничества

Центробанк расширит перечень признаков мошеннических операций с 6 до 12. К новым отнесли превышение нормы времени обмена данными между банковской картой. Также в обновленный список вошли изменение информации о номере телефона в онлайн-банке или на портале «Госуслуги» за двое суток до операции, обнаружение вредоносной программы на устройстве клиента, изменение провайдера связи и другие. Все это может указывать на удаленный доступ злоумышленников к счету.

Индексация пенсий

Со следующего года страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%. Это выше ожидаемой по итогам 2025 года инфляции. Темп индексации соцпенсий с 1 апреля будет соответствовать росту прожиточного минимума пенсионеров. Также Владимир Путин утвердил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. Он составит 270 месяцев.

Возврат части НДФЛ

Семьям с детьми вернут часть уплаченных налогов. Мера распространится на работающих родителей с двумя и более детьми, имеющих невысокий доход. Ежегодно они смогут получать от государства обратно 7 из 13% уплаченного НДФЛ. Коснется норма в том числе и налогов за нынешний год.

Расширение полномочий ФНС