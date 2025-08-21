В Уфе телебашню подсветят ко Дню российского флага

22 августа в Уфе включат архитектурно-художественную подсветку телебашни в День Государственного флага РФ. Полюбоваться подсветкой можно будет с 22:00 до 24:00.
На медиафасаде появятся надписи «22 августа — День Государственного флага России», а также символы праздника: изображения герба Российской Федерации, салюта, красочные переливы в цветах триколора.
Останкинская телебашня покажет праздничный ролик на фоне триколора. В акции также участвуют башни и мачты Биробиджана, Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Костромы, Майкопа, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Ярославля, Якутска и других городов.
Фото: freepik.com