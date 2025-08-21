В Башкирии погиб 15-летний подросток

В Кармаскалинском районе погиб 15-летний юноша. Трагедия произошла сегодня около в шестом часу вечера в деревне Ильтуганово. Подросток, управляя мопедом, на перекрестке улиц Почтовая и Шоссейная, не справился с управлением и угодил под встречный КамАЗ. Водитель мопеда скончался до приезда скорой помощи.

Это уже четвертая трагедия с участием детей за неделю. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к родителям с просьбой быть внимательнее к досугу подростков, не допускать несовершеннолетних к управлению транспортными средствами, даже если у них имеются достаточные навыки, хранить ключи от замка зажигания в недоступном месте и помнить о том, что их бдительность может предотвратить несчастный случай.