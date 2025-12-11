В Башкирии подросток испугал неизвестным предметом

В Стерлитамаке задержали подростка, который подозревается в ложном сообщении об акте терроризма.

Фото №1 - В Башкирии подросток испугал неизвестным предметом

В полицию позвонил неизвестный, который сообщил о заложенном опасном предмете в торговом центре. Он потребовал деньги.

Здание и прилегающая территория были тщательно обследованы сотрудниками полиции с использованием собак. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Вскоре установили личность звонившего. Он из хулиганских побуждений позвонил с ложным сообщением в полицию. Им оказался несовершеннолетний житель Стерлитамака, который состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

