В Башкирии подросток испугал неизвестным предметом

Здание и прилегающая территория были тщательно обследованы сотрудниками полиции с использованием собак. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Вскоре установили личность звонившего. Он из хулиганских побуждений позвонил с ложным сообщением в полицию. Им оказался несовершеннолетний житель Стерлитамака, который состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».