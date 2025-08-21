В Уфе пройдут Дни армейской культуры

Это масштабный проект Минобороны России, и нацелен он на популяризацию военно-патриотических ценностей, укрепление традиций и демонстрацию культурного наследия народов России. Мероприятие в столице республики продлится до 27 августа под девизом «Армия. Культура. Единство».

В рамках «Дней армейской культуры» в Уфе пройдет ряд мероприятий в музеях, театрах и кинотеатрах города. На Советской площади с 22-го по 24-е августа состоится международный фестиваль классической музыки «Романтика осени». Знаменитые песни военных лет на сцене под открытым небом исполнят заслуженные артисты России и республики Беларусь.