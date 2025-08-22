В Башкирии завод оборудования для реабилитации расширяет производство

Медучреждения региона предоставляют больше возможностей для реабилитации. В рамках нацпроекта в больницах закупают современные тренажеры, которые, к слову, производят на предприятиях региона. Один из заводов в данный момент реализует инвестпроект по расширению мощностей. В перспективе там будут делать почти 2,5 тыс. реабилитационных аппаратов.
В цехах этого предприятия производят почти 3 десятка тренажеров. В ассортименте – линейка для реабилитации. На научно-производственном объединении работают по полному циклу: от проектирования до поставок изделий в больницы.
На предприятии производят порядка 1000 единиц в год. Осенью 2022-го на базе завода провели выездной «Промчас». Ну а вскоре главе республики рассказали о планах по расширению. Проект получил статус приоритетного и сейчас на стадии реализации. Он позволит удвоить число выпускаемых тренажеров. Тогда же, кстати, в регионе утвердили субсидии производителям такого оборудования.
Аппараты предназначены для реабилитации и лечения заболеваний позвоночника и суставов. Они востребованы как среди ветеранов, так и у обычных пациентов, например, после травмы или инсульта.
Всего три года назад доля российского оборудования для реабилитации составляла всего половину рынка. Сейчас – значительно выше. Помогает в том числе господдержка. В уфимской больнице №13 начали активно закупать аппараты благодаря нацпроекту. А ведь раньше, говорят врачи, почти все манипуляции с пациентами приходилось делать вручную. Существенную разницу ощущают и пациенты. Восстановление проходит быстрее и эффективнее.
В регионе сформировался целый пул предприятий, выпускающих реабилитационное оборудование. О новых проектах говорят в том числе и на «Инвестиционных часах» в правительстве. Эта ниша, по словам экспертов, имеет большие перспективы для развития. Вместе с ними и пациенты получают новые возможности к выздоровлению.