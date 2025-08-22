В Башопере идет подготовка к постановке на итальянском языке

В Башкирском театре оперы и балета полным ходом идет подготовка к опере на итальянском языке «Севильский цирюльник». Масштабная премьера состоится уже этой осенью, а пока художники мастерят декорации и шьют разнообразные костюмы.
Создание театрального наряда – это последовательность шагов, каждый из которых требует внимания и мастерства. Только тогда костюмчик будет сидеть, рассказывает художник-конструктор Светлана Захарова.
В этот раз блистать на сцене в новых нарядах артисты будут в рамках оперы «Севильский цирюльник». Всего планируется изготовить 106 костюмов – сначала для музыкантов и хора, а уже потом для солистов. Будущий образ продумывают заранее. Костюм должен быть красивым, удобным, а также соответствовать духу 18 века.
Как гласит знаменитое выражение: дьявол кроется в деталях. А потому идеальным при создании образа должно быть всё, начиная от фасона и заканчивая фурнитурой и украшениями. А чтобы зритель максимально погрузился в мир оперной постановки, внимание следует уделить еще и оформлению сцены.
Здесь создаются декорации – неотъемлемая часть любого спектакля. Уже заранее подготовлены эскизы, и теперь задача мастеров – воссоздать их в объёмных масштабах. Например, сейчас художники работают над вот этой панорамой, в готовом виде её размер составит 16 на 11 метров.
Полным ходом идут работы и над созданием жестких декораций – так называют объемные каркасные элементы. Такое зеркало – только часть декораций. Впереди еще много работы, а премьера уже близко.
Как отметил Аскар Абдразаков, опера хоть и классическая, но при этом полна современности. Оценить премьеру лично зрители смогут уже этой осенью.