На снегоплавильных пунктах Уфы началась подготовка к зимнему периоду

В Башкортостане активно готовятся к предстоящей зиме и первому снегу. В наличии коммунальных предприятий свыше трех тысяч единиц техники. На снегоплавильных пунктах башкирской столицы тоже кипит работа.

В первый день зимы вместо сугробов на дорогах – лужи и грязь. Обычно для работников пункта начало декабря всегда выдаётся напряжённым из-за обилия осадков. В этот раз всё наоборот. На линиях проверяют агрегаты и узлы, а также напор сточной 30-градусной воды. Именно она и плавит снег внутри огромной ванны. Управление процессом полностью автоматизировано.

На предприятии действуют две установки по приёму снежной массы, которая после очистки попадает в городской коллектор. Процесс, говорят, намного экологичнее, чем складировать снег на полигонах. Причём принимать грузы здесь могут в случае чего и круглосуточно. Прошлой зимой сюда привезли 240 тысяч кубов снега.

При обильных осадках пункт может перерабатывать более 300 тысяч, а это ни много ни мало свыше 10 тысяч самосвалов. Белую снежную массу собирают на улицах и дорогах Уфы. Груз поступает сюда из четырех районов столицы.

Все коммунальные службы региона готовятся к предстоящим осадкам, в случае чего на дороги готовы выехать более трех тысяч единиц техники. Предприятия продолжают обеспечивать реагентами и противолёдными средствами.