В Башкирии раскрыли аферу с установкой памятников на могилах ветеранов

Сотрудники УФСБ России по Центральному военному округу выявили факты противоправной деятельности 42-летнего Романа З., связанной с мошенничеством и подделкой документов.

Установлено, что с 2019 по 2021 годы мужчина находил в интернете списки погибших ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, после чего изготавливал для них надгробные памятники и мемориальные плиты. Не имея достоверной информации о месте захоронения некоторых людей из этого списка, он повреждал или уничтожал памятники на заброшенных могилах посторонних лиц и ставил вместо них новые плиты с именами ветеранов.

В результате работы военной контрразведки были получены доказательства, что Роман З. использовал компьютерные программы для создания фиктивных документов, включая заявки от имени несуществующих родственников погибших и фотоснимки установленных надгробий. На основании подложных документов Военный комиссариат Башкирии перечислил ему средства за якобы выполненные услуги.

В ходе судебного разбирательства Роман З. признал свою вину и возместил материальный ущерб Минобороны России на сумму 1,8 млн рублей. Суд признал его виновным по статьям «мошенничество» и «подделка документов» и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор уже вступил в законную силу.