В Башкирии осудили машиниста буровой установки за гибель рабочего

В Стерлитамаке произошел несчастный случай на производстве. По данным прокуратуры республики, 51-летнего машиниста буровой установки признали виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 17 февраля. Бригада проводила бурение инженерно-геологической скважины. Как установило следствие, машинист нарушил требования охраны труда и технологию буровых работ. Это привело к нештатной ситуации: произошло зацепление на вращение, и штанга начала вращаться в горизонтальной плоскости. Удар этой штангой получил помощник машиниста. Работник скончался на месте от полученных травм.

Подсудимый признал свою вину и возместил семье погибшего причиненный моральный вред.