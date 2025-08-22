В Башкирии прошёл фестиваль национальных блюд

В Чишминском районе впервые прошёл фестиваль национальных блюд. На один день площадка визит-центра «Тура-хан» стала настоящим гастрономическим раем. Мероприятие организовано предприятием «Центр питания», администрацией Чишминского района при поддержке Министерства торговли и Общественной палаты республики.

В рамках гастрофестиваля состоялся конкурс, в котором пять районов региона представляли блюдо-символ гостеприимства – начиненную курицу. Узнать секреты приготовления можно было на месте.