В Уфе закончился второй день фестиваля «Романтика осени»

И сегодня же в Уфе состоялся второй день фестиваля классической музыки «Романтика осени». Фестиваль уже третий год подряд проходит при поддержке Главы Республики Башкортостан.

Главным героем этого вечера стал британский музыкант Фредерик Кемпф — солист международных конкурсов, мастер игры на фортепиано. Он выступил на одной сцене с госоркестром Башкортостана. Дирижёром был маэстро Дмитрий Крюков. В программе звучали произведения Чайковского и знаменитая симфония №7 Шостаковича.

Играть на открытом воздухе всегда сложнее, отмечают музыканты. Одна из трудностей — летающие ноты, которые перелистываются из-за ветра. По словам ценителей искусства, Башкортостан стоит в одном ряду с крупнейшими городами России, где также регулярно организуются симфонические концерты.