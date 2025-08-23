В Уфе закончился второй день фестиваля «Романтика осени»

И сегодня же в Уфе состоялся второй день фестиваля классической музыки «Романтика осени». Фестиваль уже третий год подряд проходит при поддержке Главы Республики Башкортостан.
Главным героем этого вечера стал британский музыкант Фредерик Кемпф — солист международных конкурсов, мастер игры на фортепиано. Он выступил на одной сцене с госоркестром Башкортостана. Дирижёром был маэстро Дмитрий Крюков. В программе звучали произведения Чайковского и знаменитая симфония №7 Шостаковича.
Играть на открытом воздухе всегда сложнее, отмечают музыканты. Одна из трудностей — летающие ноты, которые перелистываются из-за ветра. По словам ценителей искусства, Башкортостан стоит в одном ряду с крупнейшими городами России, где также регулярно организуются симфонические концерты.
Британский музыкант в свою очередь рассказал о том, что мечта посетить Россию с концертами у него была еще со студенчества, когда он учился в Англии. Он активно выступал с концертами на родине Чайковского и Рахманинова, и вот теперь приехал и в башкирскую столицу.