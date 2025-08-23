В Уфе отметили день памяти Михаила Рабиновича

Выдающемуся театральному режиссёру и педагогу Михаилу Рабиновичу сегодня исполнилось бы 85 лет. Легендарный худрук и директор Русского академического театра драмы ушёл из жизни четыре года назад. Но оставил после себя большое наследие, это и постановки, которые по-прежнему в репертуаре Русдрама, и ученики, которые продолжают его дело.

Кажется, каждая его постановка — это попытка познать человеческую душу. Понять самому и открыть её зрителям. Он остро чувствовал каждого. И будто бы знал, как то, что разыгрывается на сцене, выглядело бы в реальной жизни.

Человек-глубина. Поверхностное отношение которому к чему-либо было чуждо. Он знал, что на сцене мелочей не бывает. Скрупулёзно работал над репликами. Среди экспонатов музея театра — сценарий, испещрённый пометками Михаила Исаковича. Одна переставленная фраза, один вычеркнутый союз. Казалось бы, мелочь, но со сцены реплика зазвучит уже по-другому.

Он всегда ставил во главу угла человека. С уважением относился ко всем. Знал, что творится в жизни каждого: и артистов, и техсостава, и уборщиц. Спектакль «Луна и листопад», поставленный по произведению Мустая Карима, до сих пор в репертуаре театра. Одна из любимых постановок зрителей. Сам Михаил Исакович был уверен, что, несмотря на то, что события спектакля разворачиваются в 42-м году, главная тема откликается и сегодня.

Он старался совмещать два амплуа: талантливого режиссера и любящего папы. Но из-за работы порой не мог быть рядом. Поэтому из командировок домой всегда приходили такие трогательные письма.

Михаил Исакович по факту совмещал обязанности и худрука, и директора. Для театра он был всем. Занимался и хозяйственными проблемами, и творческими вопросами. Уходил часто последним, гася в здании свет.