В Уфе прошли тренировочные сборы лучших рапиристов России

В центре фехтования республики завершились сборы рапиристов. В них приняли участие представители Башкортостана, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова. В Уфе младшие юноши и кадеты набирались опыта в фехтовальных поединках. Акцент на занятиях был сделан на реакцию, приемы атаки и спарринги, или так называемую боевую практику.
Большинство атлетов уже в сентябре начнут выступления на крупных турнирах российского уровня. На сборах с ребятами занималась олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина. В заключительный день разминку провела призер Паралимпийских игр по легкой атлетике Анна Кулинич-Сорокина.