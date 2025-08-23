В Уфе прошли тренировочные сборы лучших рапиристов России

В центре фехтования республики завершились сборы рапиристов. В них приняли участие представители Башкортостана, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова. В Уфе младшие юноши и кадеты набирались опыта в фехтовальных поединках. Акцент на занятиях был сделан на реакцию, приемы атаки и спарринги, или так называемую боевую практику.

Большинство атлетов уже в сентябре начнут выступления на крупных турнирах российского уровня. На сборах с ребятами занималась олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина. В заключительный день разминку провела призер Паралимпийских игр по легкой атлетике Анна Кулинич-Сорокина.

Спаринги и бои на счет, именно фехтовальный сбор, и мы сбор ОФП провели самостоятельно, а здесь в Уфе хорошая школа, здесь много спортсменов хорошего уровня.

Ольга Батенина, тренер по фехтованию на рапирах /г. Москва/
