В Уфе прошла региональная конференция «Молодой гвардии Единой России»

В Уфе в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла региональная конференция «Молодой гвардии Единой России». Ее работа охватывает восемь направлений – от помощи фронту и добровольчества до патриотического воспитания, экологии, спорта, творчества и образования.
В мероприятии приняли участие делегаты из 63 муниципалитетов Башкортостана. Конференцию посетили почетные гости из правительственных органов власти. Повесткой дня стало избрание нового руководителя молодогвардейцев Башкортостана, а также выборы руководящих контрольных органов.