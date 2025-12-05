В Уфе прошла региональная конференция «Молодой гвардии Единой России»

В Уфе в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла региональная конференция «Молодой гвардии Единой России». Ее работа охватывает восемь направлений – от помощи фронту и добровольчества до патриотического воспитания, экологии, спорта, творчества и образования.