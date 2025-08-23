В Уфе состоялся Всероссийский Суперкубок футбольных мам

На стадионе «Динамо» встретились 25 футбольных дружин со всей страны, чтобы побороться за победу и показать, что спорт и активная жизнь доступны каждой женщине.

Дома образцовая хозяйка, на поле дерзкий форвард. На турнир Эльвира Школьная приехала из Сочи. Вместе с мужем и дочкой она вышла на стадион «Динамо», чтобы поддержать команду, с которой знакома не первый год. Для неё это не первое участие в турнире — дебют был в Сочи два года назад.

В турнире участвуют более 20 команд из разных уголков страны, включая Оренбург, Пермь, Миасс и Юрюзань. Многие участницы пришли в футбол через своих детей. Мужчины активно поддерживают жен на трибунах.

В Башкортостане ассоциация футбольных мам существует уже год, и за это время местные команды заметно прибавили. Женщины отдают игре всё, тренируются и стремятся побеждать.