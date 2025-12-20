В Уфе состоялся ретроавтопробег

Подарили праздник. На улицах Уфы состоялся ретроавтопробег. Колонна, украшенная новогодней атрибутикой, проехала от Черниковки до конгресс-холла «Торатау». Уже на финише жители и гости столицы смогли сфотографироваться на фоне редких автомобилей и станцевать в компании Дедов Морозов и Снегурочек.

Тысячи уфимцев стали свидетелями уникального новогоднего ретроавтопробега в башкирской столице. По маршруту было несколько остановок, где все желающие могли поближе рассмотреть редкие автомобили. Финальной точкой стала площадь перед конгресс-холлом «Торатау». Несмотря на почтенный возраст техники и холодную погоду, все машины смогли преодолеть долгий путь без поломок.

Машины в колонне в основном советские: «Волга», ЗИМ, автобусы. Евгений Тяптин, директор ретро-гаража

Стоянка ретроавтомобилей снова собрала множество зрителей. С особым интересом технику рассматривали дети, фотографировались.

Мне понравилась «Волга» своим стилем, редкая машина. Богдан Кравченко, житель г. Уфы

Ностальгия. Наши папы и дедушки на таких машинах ездили. Владимир Кравченко, житель г. Уфы

Всё прекрасно, любуемся Уфой. Николай Истомин и Елена Гусева, туристы /Оренбургская область/

В состав автоколонны также вошли и советские мотоциклы. За рулём – Деды Морозы, которые сменили зимние сани на железных коней.

Если легковые ретромашины были представлены советским автопромом, то автобус и пожарная машина родом из-за океана. Впервые они выехали на дорогу более 100 лет назад.