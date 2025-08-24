В зону СВО прибыл 159-й гумконвой из Башкирии

Мобильные бани, стройматериалы, внедорожники и башкирские дроны. На неделе в зону СВО прибыл 159-й гумконвой от жителей Башкортостана. Адресная помощь предназначена для 30 воинских подразделений, среди них полк «Башкортостан», батальоны Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева. В составе груза автомобили, мотоциклы, стройматериалы, ударные дроны и личные посылки. О встрече земляков «за ленточкой» – репортаж нашего военного корреспондента Азата Садреева.
В последний раз братья с позывными «Егерь» и «Башкир» встречались почти полгода назад, когда были дома, в Бурзянском районе, в краткосрочном отпуске. Младший, кадровый офицер Вооруженных сил России, на СВО с первых дней. Старший, многодетный отец, ушёл добровольцем. Служат на разных направлениях, увиделись снова, когда приехали встречать очередной гумконвой из Башкортостана.
Земляки из Бурзянского района отправили своим всё самое необходимое. Отработали каждую заявку военнослужащих.
К своим приехали и жители Буздякского района. Личные посылки, детские письма, автомобили и специальные средства. В муниципалитете уже идёт сбор очередной гумпомощи.
К своим приехали и водители гумконвоя. У многих за плечами больше сотни рейсов, бойцы встречают их как родных. Один из них и сам бывший военный, служил в батальоне Шаймуратова. Когда комиссовали по состоянию здоровья, устроился дальнобойщиком.
Каждый гумконвой – это не просто весточка из дома. Для бойцов это возможность встретиться с земляками, пообщаться и немного отвлечься от военных будней. Поддержка республики ощущается даже на расстоянии в две тысячи километров.