В зону СВО прибыл 159-й гумконвой из Башкирии

Мобильные бани, стройматериалы, внедорожники и башкирские дроны. На неделе в зону СВО прибыл 159-й гумконвой от жителей Башкортостана. Адресная помощь предназначена для 30 воинских подразделений, среди них полк «Башкортостан», батальоны Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева. В составе груза автомобили, мотоциклы, стройматериалы, ударные дроны и личные посылки. О встрече земляков «за ленточкой» – репортаж нашего военного корреспондента Азата Садреева.

В последний раз братья с позывными «Егерь» и «Башкир» встречались почти полгода назад, когда были дома, в Бурзянском районе, в краткосрочном отпуске. Младший, кадровый офицер Вооруженных сил России, на СВО с первых дней. Старший, многодетный отец, ушёл добровольцем. Служат на разных направлениях, увиделись снова, когда приехали встречать очередной гумконвой из Башкортостана.

Когда он ранение получил, я к нему ездил. Далеко, конечно, но поддержать нужно было. Он танкист, я противотанкист.

позывной «Егерь» и «Башкир»

Земляки из Бурзянского района отправили своим всё самое необходимое. Отработали каждую заявку военнослужащих.

Бурзян в 16-й раз приезжает. Как говорится, всё для фронта, всё для победы. Привезли три бани и три автомобиля. В общей сложности тоже уже много привезли – 32 бани и 23 автомобиля.

Олег Галиев, председатель совета ветеранов Бурзянского района

К своим приехали и жители Буздякского района. Личные посылки, детские письма, автомобили и специальные средства. В муниципалитете уже идёт сбор очередной гумпомощи.

У нас свой чат есть, там 3000 человек, все спрашивают, чем помочь. Кто деньгами, кто материалами. «Серебряные» волонтеры помогают. Все заявки бойцов отрабатываем.

Ильнур Игдиев, глава администрации Буздякского района
Всегда приятно получать помощь, поддержка важна. Запчасти, стройматериалы. Сейчас уже к зиме начинаем готовиться. Но каждый день ждём, что к тому времени с победой уже вернёмся домой.

позывной «Иртыш»

К своим приехали и водители гумконвоя. У многих за плечами больше сотни рейсов, бойцы встречают их как родных. Один из них и сам бывший военный, служил в батальоне Шаймуратова. Когда комиссовали по состоянию здоровья, устроился дальнобойщиком.

Меня по квоте СВО прооперировали, потом меня дальнобойщики взяли к себе. Теперь приезжаю сюда как себе, к своим пацанам, привожу им кусок Родины.

Алексей Носков, дальнобойщик

Каждый гумконвой – это не просто весточка из дома. Для бойцов это возможность встретиться с земляками, пообщаться и немного отвлечься от военных будней. Поддержка республики ощущается даже на расстоянии в две тысячи километров.

