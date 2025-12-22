Из Башкирии в зону СВО прибыл 168-й гумконвой

Новогодние подарки бойцов. Из Башкортостана в зону специальной военной операции прибыл 168-й гуманитарный конвой. В состав груза вошли бронированные автомобили, пиломатериалы, инструменты, продукты и медикаменты. При разгрузке участвовал и наш военный корреспондент Рафик Ахметшин.

Позывной «Кузян» с огромной благодарностью землякам разгружает коробки с новогодними гостинцами. Этот груз собрали и отправили жители и волонтёры Бижбулякского района.

Среди коробок есть и посылки, адресованные лично мне. Я их получил, будем использовать по назначению. Рафик Ахметшин, корреспондент

Предпраздничный гуманитарный конвой получился очень насыщенным. Кроме новогодних гостинцев, республика отправила много полезной и нужной техники на передовой. Среди них бронированный «Урал», автомобили высокой проходимости УАЗ-«буханка» и «Нива». Особенно ждали пиломатериалы для строительства различных защитных сооружений.

Новогодние подарки для своих защитников в зону специальной военной операции доставил и Хайбуллинский район республики. Эта помощь стала возможной благодаря совместным усилиям волонтёров, поддержке предпринимателей и неравнодушию жителей, говорит глава сельского поселения Уфимский сельсовет Даян Каримов.