В Башкирии открылась выставка юных художников, посвященная солдатам

Сила искусства, доблесть воинской службы, преемственность поколений. В городе Дюртюли открыли выставку юных художников, посвященную солдатам. Мероприятие прошло в рамках Дней армейской культуры.
На экспозиции представлены работы победителей конкурса изобразительного искусства, который проходил в муниципалитете с февраля по апрель. Из почти ста участников были отобраны 28 финалистов.
Дополнили выставку картины художника Ирека Асылгареева. В качестве приглашенных гостей в галерее были участники СВО.