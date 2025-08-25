В Башкирии открылась выставка юных художников, посвященная солдатам

Сила искусства, доблесть воинской службы, преемственность поколений. В городе Дюртюли открыли выставку юных художников, посвященную солдатам. Мероприятие прошло в рамках Дней армейской культуры.

На экспозиции представлены работы победителей конкурса изобразительного искусства, который проходил в муниципалитете с февраля по апрель. Из почти ста участников были отобраны 28 финалистов.

Дополнили выставку картины художника Ирека Асылгареева. В качестве приглашенных гостей в галерее были участники СВО.

