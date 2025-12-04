В Уфе проходит юбилейная выставка художника Павла Потеряева

«От Урала до Чукотки» – так называется выставочный проект, представленный в стенах Уфимского государственного нефтяного технического университета. О юбилейной выставке художника Павла Потеряева расскажет журналист Айгуль Усманова.
Трогательная акварель с посвящением суровым красотам Сибири и заповедным местам необъятной России обрела пристанище в экспозиционном пространстве нефтяного университета. Так для студентов самого интернационального вуза республики стало возможным путешествие «От Урала до Чукотки» вместе с автором, нашедшем однажды вдохновение по «Дороге в тундру». Одноимённый выставочный проект Павла Потеряева обрёл своих поклонников музея в Приполярье.
Выпускник художественного графического факультета работал в родном Башкирском государственном педагогическом университете, ныне преподаёт на кафедре дизайна и искусствоведения Института экосистем бизнеса и креативных индустрий.
Бывает, что педагогическая деятельность забирает личное творчество, но в год 60-летия Павла Георгиевича коллеги настояли на проведении юбилейной выставки.
У каждого художника красной нитью проходит значимая в его творчестве тема, поэтапно приводящая его к подведению каких-то итогов, выливаясь, как правило, в персональную выставку. Отличие лишь в том, что у одних авторов персоналки случаются порой «как из рога изобилия» от сезона к сезону, хотя не всегда наработан новый материал. Другие даже при насыщенном творческом графике и наличии весомого экспозиционного багажа не спешат радовать поклонников частыми упоминаниями о себе. А выставка получается поистине долгожданной.